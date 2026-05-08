Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri eline aldığı döner bıçağıyla karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı.



Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.