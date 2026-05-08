Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat gece 03.00 sıralarında yaşandı. 16 BTT 762 plakalı otomobilin sürücüsü İsrafil K. (19) otomobilin kontrolünü kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.