Bağışıklık sistemine yönelik çalışmaları bulunan ulusal ve uluslararası iki yüzden fazla bilim insanı kongrede bir araya geldi. İmmünoloji alanında çalışan bilim insanları, hekimler ve araştırmacıları buluşturan kongre, geniş kapsamlı bilimsel programı ve güçlü akademik etkileşim ortamıyla başarıyla tamamlandı. Etkinlik boyunca bilimsel iş birliği ve yenilikçi yaklaşımlar ön plana çıktı.

Kongre öncesinde birbiriyle eşzamanlı yürütülen kurslarda translasyonel immünoloji, akan hücre ölçer teknolojileri ve nakil immünolojisi başlıkları ele alındı. Translasyonel immünoloji kursunda tümör mikroçevresi, humanize hayvan modelleri ve otoimmün hastalıkların deneysel yaklaşımları hem teorik hem de uygulamalı olarak incelenerek katılımcılara önemli laboratuvar deneyimi kazandırıldı. Akan hücre ölçer kursunda temel prensiplerden ileri düzey analizlere kadar kapsamlı bilgiler aktarılırken, immünfenotiplendirme ve veri analizi süreçleri detaylandırıldı. Nakil immünolojisine odaklanan kursta ise organ ve kök hücre nakillerinde karşılaşılan immünolojik sorunlar, HLA uyumu ve doku tiplendirme süreçleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi.

Kongrede immünolojinin farklı alt alanlarını kapsayan çok sayıda güncel ve yenilikçi konu ele alındı. Hedeflenmiş tedaviler kapsamında kompleman sistemine yönelik yeni moleküller ve tedavi alanları öne çıkarken, immün repertuvara ve immün yetmezliklere ilişkin güncel yaklaşımlar ile omik teknolojilerin katkıları hastalıkların moleküler düzeyde anlaşılmasına ışık tuttu. Otoimmün hastalıklarda tolerans indükleyici hücre temelli tedaviler, immün regülasyonda kodlanmayan RNA'ların rolü ve hücresel mekanizmalar detaylı biçimde tartışıldı. Alerjik hastalıklarda ağır astım ve besin alerjilerine yönelik yeni tedavi stratejileri dikkat çekerken; genetik ve immün yanıt ilişkisi, HLA farklılıkları ve GWAS çalışmaları çerçevesinde değerlendirildi. Aşı ve tedavi teknolojilerinde ekstraselüler veziküller ve OMV tabanlı yaklaşımlar öne çıkarken, çevresel faktörlerin immün sistem üzerindeki etkileri de önemli başlıklar arasında yer aldı. Kanser immünolojisi oturumlarında tümör mikroçevresi, doğal lenfoid hücreler ve CAR-T/CAR-NK tedavileri ele alınırken, nöroimmünoloji alanında ise beyin-bağışıklık etkileşimi ve yeni omik yaklaşımlar dikkat çekti. Ayrıca epitelyal bariyer hipotezi gibi güncel kavramlar üzerinden çevresel etkenler ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişki yeniden değerlendirildi. Tüm bu bilgi paylaşımı hastalık mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasına ve yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamanın yanında katılımcılar arasında akademik iş birliklerinin kurulmasına aracılık ederek gelecekteki bilimsel projeler için zemin de hazırladı.

'Çeşitlilik ve kapsayıcılığa sosyo-bilimsel bir bakış

Çeşitliliğin Gücünü En İyi İmmünologlar Bilir' başlıklı konferansa yer vererek bu konuda öncülük etme özelliği kazanan kongrede bilimsel programın dışında fotoğraf gösterimi, tiyatro oyunu ve konserler gibi sosyal etkinlikler, katılımcılara disiplinler arası bir deneyim sundu. Kongre ayrıca Dünya İmmünoloji Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle bilimsel farkındalığın artırılmasına katkıda bulundu. İmmünoloji alanında bilgi paylaşımını güçlendiren ve yenilikçi araştırmaları destekleyen bu önemli organizasyon, bilimsel üretkenliğe ve ulusal/uluslararası iş birliklerine katkı sunarak başarıyla tamamlandı.

Kongre başkan Dr. Öğr. Üyesi Salih Haldun Bal programın ardından yaptığı değerlendirmede, 'Kongremizde immünolojinin hem temel bilim hem de klinik uygulamalar açısından en güncel başlıklarını bir araya getirdik. Özellikle hedeflenmiş tedaviler, hücresel tedaviler, omik teknolojiler ve çevresel faktörlerin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri gibi alanlarda çok değerli bilimsel paylaşımlar gerçekleşti. Bu kongrenin en önemli çıktılarından biri, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların ortak bir zeminde buluşarak yeni iş birliklerinin temellerini atmış olmasıdır.

Bilimsel programımızı yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı tutmayıp, uygulamalı kurslarla genç araştırmacıların yetkinliklerini artırmayı da hedefledik. Bunun yanında, 'çeşitlilik ve kapsayıcılık' gibi bilimsel olduğu kadar toplumsal yönü de olan konulara yer vererek immünolojinin geniş perspektifini vurguladık.

İnanıyoruz ki burada paylaşılan bilgiler ve kurulan iş birlikleri, önümüzdeki dönemde hem hastalıkların daha iyi anlaşılmasına hem de yenilikçi tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır' dedi.

Türk İmmünoloji Derneği başkanı olarak Arzu Aral da, '27. Ulusal İmmünoloji Kongresi ile yalnızca bir bilimsel toplantı gerçekleştirmedik; immünolojinin geleceğini birlikte şekillendirecek güçlü ve bütüncül bir vizyon ortaya koyduk. Temel bilim ile klinik pratiğin gerçek anlamda kesiştiği, translasyonel tıbbın somut karşılık bulduğu bu kongre, hücresel tedavilerden omik teknolojilere, çevresel belirleyicilerden endotel ve epitel bariyer bütünlüğüne uzanan geniş bir perspektifle, immünolojinin hastalıkları yalnızca açıklayan değil, onları önleyen ve dönüştüren bir disiplin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu kongrede özellikle vurgulanan bariyer odaklı yaklaşım, kronik inflamasyonun ve pek çok hastalığın ortak zeminini yeniden düşünmemizi sağlarken, temel bilimciler ile klinisyenler arasında kurulan güçlü köprüler, bu bilginin hastaya nasıl daha hızlı ve etkili yansıtılabileceğini gösterdi. Aynı zamanda, alanın ustaları ile genç araştırmacıların bir araya gelerek ortak bir dil ve heyecan üretmesi, immünolojinin geleceği açısından en kıymetli kazanımlarımızdan biri oldu. Bugün immünoloji, yalnızca hastalıkların tedavisinde değil, sağlıklı ve uzun yaşamın sürdürülebilirliğinde de belirleyici bir bilim alanı haline gelmiştir. Türk immünoloji camiası olarak bizler, bu dönüşümün aktif bir parçası olmaya; bilim üretmeye, iş birliklerini güçlendirmeye ve gelecekte söz sahibi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Kongreyi organize eden Burkon Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker de, 'Ülke genelinden hekimlerimizi Bursa'da ağırladık, konuklarımız çok memnun kaldılar' dedi.