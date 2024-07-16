T.C.

BURSA26.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDENİLAN

DOSYA NO : 2023/83 EsasKARAR NO : 2024/148 Karar

Mahkememizin 07/03/2024 Tarih ve 2023/83 Esas, 2024/148 Karar sayılı dosyasında sanık MOHAMMED AL IMERET (Omer ve Mune oğlu 01/01/1998 Halep doğumlu) hakkında TCK 141/1 maddesi gereğince hırsızlık suçundan 10 ay hapis cezasıile cezalandırılmasına karar verildiği ve sanığın adreslerine tebliğin yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla; 1-Adı geçen sanık MOHAMMED AL IMERET'e 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 günlük süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde kanun yoluna başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.