T.C. BURSA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLÂN

ESAS NO :2025/256 KARAR NO :2026/165

Mahkememizin 10/03/2026 tarih ve 2025/256 esas, 2026/165 sayılı kararı ile 99*******32 T.C. Kimlik numaralı, bilinen son yerleşim yeri adresi Görükle Dumlupınar Mahallesi Manavgat Cad. No:6 Hiltoon 7 Sit. Kat:2 Daire:45 Nilüfer/BURSAolan sanık HADI JANGJU hakkında "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma"suçundan yapılan yargılama neticesinde sanığın mahkumiyetinekarar verilmiş, Tüm araştırmalara rağmen sanık HADI JANGJUa gerekçeli kararın tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine,aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanlarının tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.