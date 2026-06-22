Bu yıl Brandverse Awards kapsamında Veri Ödülleri Bölümü için 52 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi verileri doğrultusunda analitik olarak değerlendirildi. Deloitte Türkiye uzmanlığında gerçekleştirilen incelemede takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan içerik sayısı, içerik türleri, etkileşim oranları ve etkileşim türleri gibi çok sayıda veri kriteri dikkate alındı. Değerlendirme, 1 Nisan 2025 - 1 Nisan 2026 dönemindeki performans verileri üzerinden yapıldı.

Üç yıldır kesintisiz başarı

Quick Sigorta, Brandverse Awards yolculuğunda son üç yılda istikrarlı bir yükseliş sergiledi. 2024 yılında bronz, 2025 yılında gümüş ödül alan marka, 2026’da altın ödüle ulaşarak sigortacılık kategorisindeki başarısını zirveye taşıdı. Dijitalleşmeyi kuruluşundan bu yana iş yapış modelinin merkezine yerleştiren Quick Sigorta, müşteri deneyiminden acente iletişimine, ürün geliştirmeden pazarlama faaliyetlerine kadar tüm süreçlerinde veri odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor.

"Bu başarı sürdürülebilir dijital vizyonumuzun önemli bir göstergesidir"

Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Direktörü Funda Çakar Deniz, ödüle ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Quick Sigorta olarak dijitalleşmeyi yalnızca iletişim faaliyetlerinin değil, tüm iş süreçlerimizin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Veriyi doğru analiz eden, hedef kitlesini yakından tanıyan ve değişen beklentilere hızlı uyum sağlayan bir marka olma hedefiyle çalışıyoruz. Brandverse Awards’da üst üste üçüncü kez ödüle layık görülmek ve bu yıl altın ödülün sahibi olmak bizim için son derece değerli. Bu başarı, ekiplerimizin özverili çalışmalarının ve sürdürülebilir dijital vizyonumuzun önemli bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimiz, acentelerimiz ve tüm paydaşlarımız için değer üreten yenilikçi iletişim çalışmalarımıza devam edeceğiz."