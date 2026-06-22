Denizli Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Bilim Merkezi işbirliğinde 23 Haziran 2026 Salı günü saat 20.30-23.00 arasında düzenlenecek etkinlikte, ilk dördün evresindeki Ay, uzmanların rehberliğinde incelenecek. Katılımcılar yalnızca teleskopla gözlem yapmakla kalmayacak; Ay’ın evreleri, yüzey yapısı ve gökyüzü gözlemciliği hakkında da bilimsel bilgiler edinecek. Yaklaşık 2 bin yıl önce Hierapolis’te yaşayan insanların baktığı aynı gökyüzünü, tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz Pamukkale atmosferinde yeniden deneyimleme fırsatı sunan etkinlik, astro turizmine de dikkat çekmeyi amaçlıyor. Her yaştan gökyüzü meraklısı bu özel bilim etkinliğine davet edilirken, bilimi toplumla buluşturmaya yönelik çalışmaların artarak devam edileceği belirtildi.

Etkinliğin Müzekart sahibi ziyaretçilere yönelik olarak gerçekleştirileceği belirtilirken, katılımcıların ören yerine en geç saat 18.15’e kadar giriş yapmaları gerektiği ifade edildi. Bu saatten sonra yapılan girişlerde gece müzeciliği tarifesinin uygulanacağı kaydedildi.