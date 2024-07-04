T.C.

BURSA

4.AİLE MAHKEMESİ

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2024/124 Esas

Davacı ŞEHRİBAN SAİN ile Davalı LÜTFÜ SAİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Hasan ve Hanife oğlu,16/09/1979 doğumlu, 4*****8 T.C kimlik nolu davalı LÜTFÜ SAİN'e tebligat yapılamadığından, davayı takip etmesi veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, ayrıca HMK 122, 126,129 maddeleri uyarınca 2 haftalık süre içerisinde davaya cevaplarını, tanık isimlerini, adres ve delillerini hazırlayıp mahkememize sunması gerektiği hususları dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.