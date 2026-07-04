T.C.

BURSA

5. AİLE MAHKEMESİ

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Sayı : 2024/711 Esas

Konu : Tahkikat duruşma gününün ilanen tebliği

Davacı GÜLCAN ÖZÇELİK ile Davalı TUFAN ÖZÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle;

4*****2 TC kimlik numaralı, Ali ve Fatma oğlu, 01/06/1974 doğumlu TUFAN ÖZÇELİK'ın adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup; ''Duruşma günü 19/11/2026 saat 09:25''.

Ön inceleme aşaması tamamlanmakla, HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca "tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz" ve Tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği hususları tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.(İlanen tebliğ son ilam tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.)