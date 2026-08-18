İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Lyon ile karşılaştı. Fenerbahçe, konuk ettiği Lyon ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan Önemli Dakikalar
Maç sonucu: Fenerbahçe 1-1 Lyon
47’ Goool… Fenerbahçe 1-1 Lyon (Greenwood)
47' Mason Greenwood topu sağına nefis çekti, kaleye baktı ve müthiş bir şutla ağları sarsıyor! Fenerbahçe aradığı golü buldu ve maça denge geliyor: 1-1!
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-1 Lyon
40’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Lyon (Openda)
40' Tolisso üst üste topla buluştu ve ortasında maalesef kalemizde çok basit bir gol gördük... Openda'nın golüyle Lyon öne geçti.
1' Maç başladı.