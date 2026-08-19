2016 yılında yaşamını yitiren mimar, eski milletvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü, Alihan Kuriş’in tutuklanmasının ardından yeniden gündeme taşındı. Denizolgun’un ölümüne ilişkin şüpheler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle feth-i kabir kararı alındı. Karar kapsamında Denizolgun’un mezarı bugün açılacak ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik adli inceleme gerçekleştirilecek.

MEZARLIKTA HAREKETLİLİK

Denizolgun'un feth-i kabir işlemi öncesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki hareketlilik ise gözlerden kaçmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda cemaat üyesi ve polis ekibinin, mezarlık çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri alarak bekledikleri görüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."