Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen M.K., eline aldığı pompalı tüfekle akrabalarının bulunduğu eve geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken müzakereci polisler de M.K.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından M.K., elindeki pompalı tüfeği polise teslim etti.

Şahıs, olay yerinde yapılan ilk işlemlerin ardından doktor raporu alınmak üzere sağlık kuruluşuna götürüldü. M.K., rapor işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.