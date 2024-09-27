T.C.

BURSA

8. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2023/295 Esas



9*****8 Yabancı kimlik numaralı ALİ ve SUBHİYYE oğlu, 2*/*8/1986 doğumlu, Suriye Uyruklu davalı MUHAMMED EL OSMAN'ın tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davacı taraf dava dilekçesinde; tarafların 07/05/2008 tarihinde Suriye'de evlendiklerini, bu evlilikten dört tane müşterek çocuklarının olduğunu, davacının eş olarak evlilik birliğinin gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ancak davalının geçimsiz ve çekilmez tavrının evlilik süresince devam ettiğini, bencil olduğunu, kıskanç bir kişiliğe sahip olduğunu, davalının evlilik süresi boyunca psikolojik, fiziksel, ekonomik şiddet uyguladığını belirterek tarafların boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya verilmesini, çocuklar için 1.500'er TL, davacı için 2.000 TL nafaka bağlanmasına karar verilmesini, 21 ayar 16 gr 2 adet bilezik, 21 ayar 3 gr küpe, 21 ayar 2,5 gr yüzük, 21 ayar 12 gr kolyenin, 150.000 TL maddi, 150.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep etmiş olup, davalı MUHAMMED EL OSMAN'ın HMK 122,126,129 md. uyarınca usulüne uygun cevap dilekçesi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirilmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu dava dilekçesinin yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.