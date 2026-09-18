Festival alanında gerçekleştirilen etkinlikte, özel olarak hazırlanan yaklaşık 3 metrelik tabakta Bursa'nın yöresel lezzetlerinden döner kebap servis edildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, vatandaşlar aynı tabak etrafında bir araya gelerek Bursa dönerini birlikte tattı. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, vatandaşların ikrama yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Bahadır Tanrıverdi, çalışmayla Bursa'nın kadim gastronomi kültürüne dikkat çekmek istediklerini belirtti. Tanrıverdi, amaçlarının Bursa'nın geleneksel lezzetlerini insanlarla samimi ve sıcak bir ortamda buluşturmak olduğunu ifade etti.



Tanrıverdi, 3 metrelik özel tabak fikrinin de bu birlikteliği ortaya koymak amacıyla hazırlandığını belirterek, Bursa'nın önemli değerlerinden biri olan döner kebabı hep birlikte aynı sofrada paylaşmanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Etkinlikte vatandaşlar, tek bir tabaktan servis edilen Bursa döner kebabını birlikte yerken, festival alanında renkli görüntüler oluştu.