Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda isme yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, “Sefo” olarak tanınan Seyfullah Sağır ve oyuncu Melis Sezen’in de bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA İSTENDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

BAZI ŞÜPHELİLERİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Soruşturma kapsamında Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

12 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun’un ise Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.