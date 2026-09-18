ABD-İran savaşı devam ederken petrol de yaşanan arz krizi tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Yaşanan kriz giderek büyürken, ABD kaynaklarının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Aramco, Avrupa'daki en az iki rafineri müşterisine gelecek ay ham petrol tahsis edilmeyeceğini aktardı.

Suudi Arabistan devletine ait olan dünyanın en büyük ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Suudi Aramco, Krallığın Kızıldeniz'e uzanan kilit önemdeki boru hattına düzenlenen saldırının ardından gelecek ay ham petrol sağlanamayacağını bildirdi.

KARAR TÜM AVRUPALI ARACILARI KAPSIYOR

Avrupalı şirketler genelde Suudi Arabistan ham petrolünü genellikle vadeli sözleşmelerle temin ediyor. Karar tüm Avrupalı alıcıları kapsarken, söz konusu teslimatların önümüzdeki ay gerçekleşmeyeceği aktarıldı. Suudi Arabistan, geçen hafta insansız hava araçlarının saldırısına uğramasının ardından, Doğu-Batı petrol boru hattını kapatmak zorunda kalmıştı. Konuya yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, hattın birkaç gün içinde kısmen yeniden faaliyete geçmesinin ve altı hafta içinde tam kapasiteyle çalışır hale gelmesinin beklendiğini belirtti.

AVRUPA PANİĞE KAPILMIŞ DURUMDA

Avrupalı müşteriler yaşanan kesintiler kapsamında paniğe kapılırken, Polonyalı Orlen SA, alternatif tedarik kaynakları sağlama yarışıyla Cuma gününden bu yana ondan fazla ihale açtı. Boru hattındaki kesintinin şirketler için büyük bir problem yaşatacağı belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık Petrol Piyasası Raporu'na göre, OECD üyesi Avrupa ülkeleri Haziran ayında Suudi Arabistan'dan günde 577 bin varil ham petrol ithal etti.Yaşanan arz sıkıntısı Orta Doğu'da ki büyük petrol rafineli şirketleri önemli bir biçimde etkilemeye devam ediyor. Savaşın getirdiği jeopolitik gerilimlerden etkilenen küresel petrol şirketlerinin ileriki dönemde neler yaşayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.