T.C

BURSA

8. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/72 Esas

KARAR NO : 2026/393

Davacı FIRUZA AYER tarafından mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda 400322986 Pasaport numaralı, 28/01/1986 doğumlu, Abdukahor ABITOV'un tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Mahkememizin 04/06/2026 tarih, 2024/72 Esas - 2026/393 Karar sayılı kararın tebliğine karar verilmekle;

HÜKÜM :Gerekçeli kararda açıklanan nedenlerle;

Davanın KABULÜ İLE;

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Küçükyenice Mah/Köyü, Cilt No:49, Hane No:37, BSN:10'da nüfusa kayıtlı, Hafiz ve Marhabo kızı, Duşanbe/ Tacikistan 24/06/1990 doğumlu, 40253242260 TC. Kimlik Numaralı davacı Fıruza AYER ile Tacikistan Cumhuriyeti uyruklu, 28/01/1986 doğumlu, davalı Abdukakhhor Abdugafarovich Abitov hakkında Tacikistan Cumhuriyeti Duşanbe Şehri Sino Bölgesi Mahkemesi tarafından verilen 24/09/2019 kesinleşme tarihli, 4-1887/2019 dava numaralı babalık haklarından mahrum edilme kararının TANINMASINA ve TENFİZİNE,

Karar kesinleştikten sonra yeterli sayıda nüshasının ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Alınması gerekli olan 732,00 TL harçtan, peşin olarak yatırılan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 304,40 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm gününde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca taktir ve tespit olunan 45.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yapılan 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harç 10,00 TL tebligat ücreti olmak üzere toplam 865,20 TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Suç üstü ödeneğinden karşılanan 19.008,00 TL ilan masrafının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Taraflarca yatırılan gider avansından artan kısmın karar kesinleştikten sonra resen ilgili taraflara iadesine,

Dair, Mahkememizin bu kararına karşı davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda yapılan inceleme sonucunda gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek/gönderilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.