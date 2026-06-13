Olay sabah saatlerinde Mahmudiye mahallesi 14. Mobilya sokakta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm(Hurdacı)firmasında meydana geldi. İşyeri sahibi Yıldırım K.(49) iddiaya göre bunalıma girdi. İntihar kararı alan adam işyerinde bağladığı iple canına kıydı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.