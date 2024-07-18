T.C.

BURSA

9. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2024/314 Esas

Davacı, MHD BASEM AL MOSHREF ile Davalı, HEBA RAJEH arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Terk Nedeniyle) davası nedeniyle;

Davalı 9*****4 yabancı kimlik numaralı HEBA RAJEH'in adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, özetle; davacının uzun süreden beri davalıdan haber alamadığı gibi davalının sorumsuz bir şekilde anne ve eş olma vazifesini yerine getirmediğini, davacı tarafa haber vermeden evden ayrıldığı, müşterek çocuklara karşı şiddet uyguladığı bu nedenlerden ötürü devam eden aktif bir evlilik birliği bulunmadığı gibi bu evliliği müvekkil yönünden evlilik birliğini sürdürmesinin kendisinden beklenmeyeceğini ve bunu sürdürmesi mümkün olmamakla birlikte Türk Medeni Kanunun TMK 161/1 gereği evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini ve müşterek çocukların velayetinin tarafına verilmesi talebi ile açılan davada, işbu bu ilanen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğin yapılmış sayılacağı ve o tarihten 2 hafta içinde HMK 122,126,129 md.leri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, tanık bildirilmesi halinde her bir tanık için ayrı posta gideri, tanıklık ücreti ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize sunabileceğiniz ve ön inceleme duruşmasının 05/11/2024 tarihinde saat 09:45'e bırakıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

