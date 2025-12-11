Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/220 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/220 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaza ait özet bilgiler aşağıda verilmiştir. UYAPE-Satış Portalında bilirkişi raporu,satış şartnamesi ve satış ilanı yayınlanmaktadır. Katılımcılar detaylı bilgiye E-Satış Portalından ulaşabilirler. Katılımcılar Satış Şartnamesi ve Satış İlanında yazılı tüm şartları kabul etmiş sayılırlar. İhaleye katılımdan önce detaylı olarak ihale bilgilerini kontrol etmek önem taşımaktadır. Aşağıda yazılı bilgiler mübrez bilirkişi raporundan alınmıştır . Taşınmaz : Bursa İl, Yıldırım İlçe, HAMAMLIKIZIK Mahalle/Köy, 7271 Ada, 22 Parsel, Hisse : 3/80. Hisse satışıdır. Taşınmazın güneydoğusunda110 m mesafede Subaşı Sokak yer almakta olup kuş uçuşu Uludağ Caddesine 415 m, Atatürk Caddesine 800 m, Bursa-Heykel Kent Merkezine 11,52 km mesafede yer almaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın geometrik yapısının amorf şeklinde, topoğrafik yapısının genel olarak kuzeyden güneye doğru meyilli olduğu, plan gereği yapılaşmaya müsait olmadığı(İmar Planı dahilinde) anlaşılmıştır. Halihazırda keşif günü yapılan incelemelerde ana taşınmazın büyük bir kısmında orman emvali ağaçlar, çalılık-fundalık alanlar ile birkaç yapı ve geçici yapıların yer aldığı, genellikle boş durumda olduğu, borçlunun söz konusu taşınmazda herhangi bir muhdesatının bulunmadığı, gerek ilçe belediyesindeki beyanından gerekse de keşif günü zeminde yaptığımız araştırmalar neticesinde tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde borçlunun hissesine isabet eden kısımda herhangi bir yapı bulunmadığından dolayı taşınmazın sadece zemin değeri hesaplanacaktır. Dört cephesi de açık olan parselin diğer parsellerle bağlantısının stabilize/toprak kaplı yolla sağlandığı tespit edilmiştir. Genellikle orman emvali ağaçlar ile taş ocağı ve mesken amaçlı ayrık/bitişik nizam 1-2 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetlerine yakın konumdadır.Taşınmazın m² birim bedelini 6.500,00 TL/m² olarak tespit ve takdir etmiştir. Hamamlıkızık Mahallesi 7271 Ada, 22 No’lu parsel: Borçlunun beherinin taşınmaz üzerindeki hisseleri 3/80’er oranındadır. Bahçe= 12.635,76 m² x 6.500,00 TL/m² = 82.132.440,00 TLHİSSE MİKTARLARI: Hisseye İsabet Eden Miktar = 82.132.440,00 TL x 3/80 = 3.079.966,50 TL (Yalnız; Üç Milyon Yetmiş Dokuz Bin Dokuz Yüz Altmış Altı Türk Lirası, Elli Kuruştur.)

Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Hamamlıkızık Köyü Aktaş Mevkii 7271 Ada 22 Parsel Yıldırım / BURSA, Yüzölçümü : 473 m2 (3/80 hisseye isabet eden )

İmar Durumu :Plan ve Proje Müdürlüğünce; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 7271 ada, 22 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışarısında kalmaktadır. Söz konusu parsel “Doğal Sit Alanı (Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı)” sınırları içerisindedir. Söz konusu taşınmaz, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, riskli alan ve rezerv yapı alanı içerisinde bulunmamaktadır.

Kıymeti : 3.079.966,50 TL KDV Oranı : %20 Hisse : 3/80

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Diğer(Konusu : Yıldırım Belediyesinin 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince E**** E**** ait yapı imar mevzuatına aykırıdır.) Tarih : 26/08/2022 Sayı : 6321, 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır. Lehtar : Yıldırım Belediyesi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.