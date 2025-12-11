İstanbul Fatih’te trafikte tartışan araç ve motosiklet sürücüleri ile motosiklette bulunan kadın yolcuya para cezası verildi. Araca tekme atan ve diğer sürücünün cep telefonunu alarak uzağa fırlatan motosiklet sürücüsüne ayrıca "mala zarar verme" ve "tehdit-hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, motosikleti durdurarak aşağıya inmiş ve araca tekme atmıştı. Motosiklet sürücüsü ayrıca, araç sürücüsünün telefonunu elinden alarak uzağa fırlatmıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki sürücü ve motosiklette bulunan kadın yolcuyu tespit etti. Ardından da motosiklet sürücüsü F.B. (29), motosiklette bulunan kadın yolcu S.A. (26) ve araç sürücüsü R.B.’ye (48) ceza kesildi.. Sürücülere, ‘taşıt yolu üzerinde duraklamak, saygısızca araç kullanmak, yayalara saygısızca davranışlarda bulunmak’ suçlarından ayrı ayrı idari para cezası verildi. Motosikletteki diğer kişiye ise ‘yayalara saygısızca davranışlarda bulunmak’ suçundan idari para cezası kesildi. Ayrıca, motosiklet sürücüsüne ‘zorunlu mali sigortası yaptırmamak’ maddesinden, araç sürücüsüne ise ‘muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkmak’ maddesinden idari para cezası uygulandı.

Motosiklet sürücü F.B. isimli şahıs hakkında ayrıca, "mala zarar verme" ve "tehdit-hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şahsın sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.