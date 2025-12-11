Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelecekteki su ihtiyacını güvence altına alacak Çınarcık Barajı İçme Suyu Projesi'nin son durumunu paylaştı. Yapılan açıklamada göreve geldiğinde yüzde 0 seviyesinde olan projenin isale hattı ve arıtma tesisi inşaatının, bugün itibarıyla yüzde 74.57'sinin tamamlandığı belirtildi.

Paylaşılan videoda şu ifadeler kullanıldı:

"%0'da devraldık, %74,57'sini tamamladık! Çınarcık Barajı Projesi kapsamında, BUSKİ ekiplerimizin yoğun mesaisi ile inşasını durmaksızın sürdürdüğümüz içme suyu artırma tesisimizde sona yaklaşıyoruz."