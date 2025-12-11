Dernek lokalinde gerçekleştirilen buluşmada Arslan, katılan tüm muhtarlara yemek ikramında bulundu. Samimi bir atmosferde geçen programda muhtarlar, mahallerine ilişkin çalışmalar, talepler ve ortak yürütülebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Arslan, yaptığı kısa konuşmada birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımız arasında güçlü bir iletişim ve dayanışma ağı kurmayı hedefliyoruz. Bu tür buluşmalar, ortak sorunlara ortak çözümler üretmemiz için büyük önem taşıyor” dedi.



Program sonunda muhtarlar, organizasyon nedeniyle Arslan’a teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.