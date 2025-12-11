Dernek lokalinde gerçekleştirilen buluşmada Arslan, katılan tüm muhtarlara yemek ikramında bulundu. Samimi bir atmosferde geçen programda muhtarlar, mahallerine ilişkin çalışmalar, talepler ve ortak yürütülebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

159A1Bb3 A941 42Dc 9D21 Abfc4828F233Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Arslan, yaptığı kısa konuşmada birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımız arasında güçlü bir iletişim ve dayanışma ağı kurmayı hedefliyoruz. Bu tür buluşmalar, ortak sorunlara ortak çözümler üretmemiz için büyük önem taşıyor” dedi.

732A5C6A 178C 4E8E Bb69 Da9C00Aba539
Program sonunda muhtarlar, organizasyon nedeniyle Arslan’a teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ