T.C.

GEMLİK

İCRA DAİRESİ

2024/599 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/599 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yalova İl, Armutlu İlçe, BAYIR Mahalle/Köy, yılandar Mevkii, 944 Ada, 5 Parsel, Parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş beş katlı bir adetapartman vardır. Apartman iki girişli bitişik iki bloktan oluşmaktadır. Blokların her birinde her katta ikişer mesken vardır.Bodrum kat bahçe kotundadır. Binanın üç katında kuzey cephe yol kotununaltında kalmaktadır. Dolayısıyla arka cephedeki birimler karanlıkta kalmaktadır.Bina asansör yoktur. Merdivenleri mermer kaplıdır. Binada doğalgaz vardır. Parsel denize sıfır metre mesafededir. Denizle bina arasındaki alan kumsal ve bahçe olarak düzenlenmiştir. Bahçe bakımlıdır. 1 nolu mesken güney ve batı yönlere cephelidir. Daire üç oda, salon, mutfak nişi, banyo/tuvalet ile bir balkondan oluşmaktadır.Salon ve bir oda bahçeye cephelidir. Diğer iki oda ışık almamaktadır.Daire kapısı çelik, pencereler pvc den yapılmıştır. Salon ve odalar dahil zeminin tamamıseramik kaplıdır.Mutfak tezgahı lamine olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır.Daire kombi kaloriferle ısıtılmaktadır. Daire net 70 m2, brüt 90 m2 alanındadır.Bina 30 yaşındadır. Vasat malzemelerle inşa edilmiştir.Taşınmaz ilçe merkezine ortalama 3 km doğudadır. Sahile 0 mt mesafededir. Bölgede her türlü kamu hizmetleri bulunmaktadır. Taşınmaza toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır.

Adresi : Yalova İli, Armutlu İlçesi, Bayır Mah. Yılandar Cad. No: 280/1 Adresinde ?Acar Yalı Sitesi?Bodrum Katta 1 Nolu Mesken Armutlu / YALOVA

Yüzölçümü : net 70 m2, brüt 90 m2

Arsa Payı : 8/216

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam 4 katlı, Taks: 0,40,E: 1,60 olan konut

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.