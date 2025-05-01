İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dürzi azınlığı koruma iddiasıyla uluslararası topluma Suriye’ye müdahale çağrısı yaptı.

Dış temsilciliklerin de katıldığı bir resepsiyonda konuşan Saar, Yahudi halkının tarih boyunca azınlık olarak yaşadığı deneyimlere atıf yaparak, Ortadoğu'nun azınlıklar için zorlu bir coğrafya olduğunu ileri sürdü. Saar, özellikle Suriye’deki Dürzi topluluğun rejimin baskısı altında olduğunu öne sürerek, bu grubu korumanın uluslararası bir sorumluluk olduğunu savundu.

Öte yandan son günlerde Suriye'de yaşanan olaylar, İsrail’in bu açıklamalarını daha da dikkat çekici hale getirdi. Sosyal medyada 28 Nisan’da yayılan ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir ses kaydının sahibi, Süveyda bölgesinden olduğunu belirtince ülkede infial oluştu. Ertesi gün birçok şehirde protestolar düzenlenirken, başkent Şam’a bağlı Ceramane Mahallesi’nde çıkan gerginlik, Dürzi silahlı grupların Suriye güvenlik güçlerine saldırısıyla çatışmaya dönüştü.

Olaylar kısa sürede yayılırken, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye ordusu duruma müdahale ederek bölgeye tanklar ve takviye birlikler gönderdi. İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri’nde yaşayan Dürzi topluluğunun önde gelen isimlerinden Şeyh Muvafak Tarif de Şam’daki çatışmalar için İsrail’in kayıtsız kalmaması gerektiğini savundu.

İddialara göre, bazı Dürzi grupların Suriye’ye geçişini kolaylaştıran İsrail, akşam saatlerinde Sahnaya semtine 5 savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye yönetimi ise dün akşam itibarıyla bölgede kontrolü yeniden sağladığını açıkladı.