Türbe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gündüz vakti tahrip edildi.

Saldırının kimler tarafından ve ne amaçla gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor. İshak Paşa Türbesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından gündüz vakti tahrip edildi. Türbenin içinde yer alan sandukaların örtüleri yırtıldı, mezar başlıkları söküldü, levhalar yere indirildi.

İshak Paşa Türbesi, Osmanlı dönemine ait önemli bir tarihi yapı olarak biliniyor. Hem mimarisi hem de bulunduğu konum itibariyle bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından ilgi gören türbe, bu saldırıyla birlikte büyük bir tahribata uğramış oldu.

KAMERA ŞART

İshakpaşa caminin çevresinde bulunan güvenlik kameralarının yetersizliği nedeniyle de saldırganların tespit edilemediği öğrenildi.