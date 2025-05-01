Bakanlık, saldırının sabah saatlerinde, halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı bir bayram gününde gerçekleştirildiğini ve olay yerinde sağ kalanlara ile kurtarma ekiplerine ikinci kez saldırı yapıldığını belirtti. Açıklamada, saldırının “Rus halkına karşı işlenmiş kanlı bir savaş suçu” olduğu ifade edilerek, Ukrayna yönetiminin barış girişimlerini engellemek için çatışmaları tırmandırma eğiliminde olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dört ayrı saldırının gerçekleştirildiğini, toplamda 30 FPV dronunun kullanıldığını söyledi. Zaharova, bu saldırının uluslararası toplum tarafından görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, kurtarma ekiplerine yönelik engellemeyi “barbarca ve insanlık dışı” olarak nitelendirdi.

Zaharova’ya göre, Kiev yönetimi bu tür saldırıları Batı'dan aldığı silah ve finans desteğiyle sürdürebiliyor. 2022’de başlayan savaş sonrası Rusya, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak ettiğini ilan etmişti.