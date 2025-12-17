Örnek No:55*

T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi, Güllüce Mahallesi, 1646 parsel,7.000,00 m² Kışla dere mevkiinde ve Tarla vasfında kayıtlı taşınmaz yerleşim alanı dışındadır. Kadastro yoluna cephesi vardır. Kuru tarım arazisidir.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.120.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Devlet su işleri genel müdürlüğü toplulaştırma şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesiGüllüce Mahallesi, 168 ada 15 parsel,3.865,57 m² Köycivarı mevkiinde ve Tarla vasfında kayıtlı taşınmaz yerleşim alanı dışındadır. Sulu tarım arazisidir.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.705.899,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tek genel müdürlüğü lehine 18,81 m2 lik sahada daimi irtifak hakkı vardır.

Etibank genel müdürlüğü lehine 551,15 m2 lik sahada daimi irtifak hakkı vardır.

3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır.

Parsel büyükova koruma alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:36

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi, Güllüce Mahallesi, 1330 parsel, 9.500,00 m² Kışla dere mevkiinde ve Tarla vasfında kayıtlı taşınmaz yerleşim alanı dışındadır. Kadastro yoluna cephesi yoktur. Kuru tarım arazisidir.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Devlet su işleri genel müdürlüğü toplulaştırma şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 13:43

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi,168 ada 16 parsel,Güllüce Mahallesi, 3.830,05 m² Köycivarı mevkiinde ve Tarla vasfında kayıtlı taşınmaz yerleşim alanı dışındadır. Sulu tarım arazisidir.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.872.537,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır.

Parsel büyükova koruma alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:43

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:43

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 14:43

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi, Güllüce Mahallesi, 2731 parsel, 15.821,44 m²Yeniceler mevkiinde ve Tarla vasfında kayıtlı taşınmaz yerleşim alanı dışındadır. Kadastro yoluna cephesi yoktur. Kuru tarım arazisidir.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.480.716,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Devlet su işleri genel müdürlüğü toplulaştırma şerhi vardır. Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi lehine 1701,13 m2 lik sahada daimi irtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.