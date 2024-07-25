Osmangazi Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için ilçe genelindeki metruk binaların yıkımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Suç örgütlerinin yuvalandığı, aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan metruk binalar, mahallelerde huzuru bozmasının yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliği adına da tehlike arz ediyor. İlçedeki metruk binaların oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak ve çevreye zarar veren unsurlara engel olmak amacıyla harekete geçen Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Fatih Mahallesi’nde bulunan bir metruk binayı yıktı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, metruk binaları yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı ve gizlenmesi gibi amaçlarla da kullanılan bu yapıların yıkımıyla ilgili kararlı bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.