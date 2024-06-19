Tekirdağ’da Kurban Bayramı sebebiyle tatil beldelerindeki yoğunluk devam ediyor.

Tekirdağ’da Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ve bayram tatilinin okulların tatil olduğu zamana denk gelmesi sebebiyle sahillerdeki yoğunluk devam ediyor. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını fırsat bilerek Tekirdağ içinden ve dışından sahillere akın eden vatandaşlar Barbaros Mahallesi’nde bulunan Gündal Plajına akın etti.

Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği tatil noktalarından biri olan Tekirdağ’da Altınova, Kumbağ, Barbaros gibi mahallelerde yer alan kumsallara akın eden vatandaşlar denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerin altında güneşten korunurken, kimi vatandaşlar da çocuklarıyla denizde top oynayarak vakit geçirdi. Tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk dron kamerası ile kaydedilirken, tatil beldelerindeki yoğunluğun bayram tatilinin sona ereceği güne kadar devam etmesi bekleniyor.