Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Büyük korku yaşayan bina sakinleri kendilerini dışarı attı.

Yangın, sabah erken saatlerde Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2. Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın çatısında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Korkutan yangında bina sakinleri, kucaklarına çocuklarını da alarak evlerinden dışarıya çıktı. Yükselen alevler geceyi adeta gündüze çevirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, bir itfaiye eri ayağından yaralandı. İtfaiye erine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.