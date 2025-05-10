Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iki çocuk apartmandan ayakkabı çalıp, sevinçle zıplayarak kaçtı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yaşları küçük iki çocuk, bir apartmanın ziline basarak içeri girdi. Girişte bırakılan ayakkabıları alan çocuklar, binadan sevinçle zıplayarak çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocukların rahat tavırları dikkat çekti.

Durumu fark eden bina sakinleri polise ihbarda bulunurken, kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Apartman sakinlerinden Fatma Güner’in açıklamasında

"Ben apartman sakiniyim, yapılan olay tabi çok tatsız. Ama insanların apartman kapıları önünde ayakkabı bırakmaması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Kilit altında olmayan bir malın çalınması kadar doğal bir şey yoktur. Hırsızın da ihtiyacı varmış diyorum zaten küçük çocuklar çokta yargılamamak gerekir" dedi.