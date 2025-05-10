Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki metruk yapıya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Edremit’in Yolören Mahallesi No:4 adresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, hemen yanında bulunan ve kullanılmayan No:6’daki metruk yapıya da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, iki binada da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.