Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir nakil aracında sevk raporu, küpesi ve pasaportu bulunmayan 6 büyükbaş hayvan ele geçirildi, olayla ilgili 102 bin lira ceza uygulandı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçesi sınırları içerisinde kolluk kuvvetlerince yapılan yol kontrol denetiminde, bir nakil aracı içerisinde 6 adet büyükbaş hayvanın hayvan sevk raporu olmadan taşındığı tespit edildi. Marmaraereğlisi İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, hayvanların küpesiz, pasaportsuz, menşei belirsiz ve hayvan sevk raporsuz şekilde nakledildiği belirlendi. Bunun üzerine hayvanlar nakil aracı ile birlikte alıkonulurken, ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapıldı.

Yapılan işlemlerin ardından söz konusu 6 büyükbaş hayvan, İlçe Müdürlüğü personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde aynı gün Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi mezbahasına zorunlu kesime sevk edildi. Olayla ilgili toplam 102 bin lira idari para cezası uygulandı.