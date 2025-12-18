Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alındı. 4 isim, 17.00 sularında serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

YURT DIŞINDA OLAN İSİMLER VAR!

Haklarında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Şeyma Subaşı da yurt dışında olduklarından dolayı gözaltına alınamadı.

ALEYNA TİLKİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Aleyna Tilki’nin avukatı Ayşegül Mermer de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mermer yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Müvekkilim Aleyna Tilki, bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu anda edindiğim bilgilere göre evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka teyitli ve resmi bir bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaşıldıkça sizlere bilgi verilecektir. Masumiyeti korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada"

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat:07:00’dan itibaren; Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir .

3-Şüpheli Mümine Sena YILDIZ isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;

YAKALANANLAR

İrem SAK

Danla BİLİC

Mümine Sena YILDIZ

Aleyna TİLKİ

ADRESİNDE BULUNAMAYANLAR:

Melisa DÖNGEL

Yusuf GÜNEY

Cihan ŞENSÖZLÜ"