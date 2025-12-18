Gar Meydanı ile Korucuk arasında hizmet veren metrobüs hattındaki araç sayısı, yeni eklenenlerle birlikte 11’e yükseldi. Modern donanımlara sahip, 21 metre uzunluğundaki yeni nesil araçların tek seferde 300 yolcu taşıma kapasitesi bulunduğu belirtildi. Filoya katılan yeni araçlarla özellikle iş ve okul saatlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Ulaşım süresi 15 dakikaya düştü

Yenikent bölgesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı hızlandıran metrobüs sistemi sayesinde seyahat süresinin 15-20 dakika aralığına düştüğü bildirildi.

"Ulaşım kalitesi artıyor"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplu taşımada modern sistemlerin yaygınlaştırıldığı vurgulanarak, "Öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bu sistem, filomuza katılan yeni araçlarla birlikte şehir içi ulaşımın kalitesini ve verimliliğini daha da artıracaktır. Yeni metrobüslerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.