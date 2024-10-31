Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, 600 adet elektronik sigara likiti ve 100 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa’da bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, toplam 600 adet elektronik sigara likiti ve 100 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.