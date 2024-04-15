Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yapılan mücadelede 7 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Önerler Mahallesinde S.V. isimli şahsın üzerinde, 40 gram metamfetamin ve 9 fişek ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesinde de B.E. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 4 gram esrar ele geçirildi.
Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesinde ise ticari taksi içerisindeki B.Z., İ.Ç, K.K. isimli şahısların üst aramasında 2 gram craks, 12 gram bonzai ele geçirildi.
Süleymanpaşa Naip Mahallesinde B.G. ve H.U. isimli şahısların yapılan kaba üst aramasında 3 gram esrar ele geçirildi.
Toplamda 7 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Kaynak: iha