Üretimde Yeniden Canlanma: Hangi Sektörler Desteklenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulamaya koyacağı bu destek programı, ağırlıklı olarak tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan, nadasa bırakılmış ya da atıl durumdaki arazileri kapsıyor. Destekleme sürecinde:

İklim değişikliği dikkate alınarak yağlı tohumlar, tahıllar, baklagiller ve sebze üretimi öncelikli alanlar arasında yer alacak. Doğal ekosisteme uyumlu bitki türlerinin aşılanması ve çeşit dönüşümü gibi modern yöntemlerle birim alandan elde edilen verimin artırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra, uygun ekim planlamalarıyla toprağın kesintisiz şekilde üretimde kalması teşvik edilecek.

Başvuru Koşulları ve Destek Detayları

1 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olacak bu hibe programından faydalanmak isteyen üreticilerin belirli temel şartları yerine getirmesi gerekiyor: Destek alacak arazilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydedilmiş olması şarttır.

Kimler Başvurabilir?

Hem bireysel hem de kurumsal gerçek kişiler projeleri ile başvuruda bulunabilir. Ancak, kamu kurumları ve bağlıları bu hibe imkanından yararlanamayacaklardır.

Belirlenen tarım havzaları dışında gerçekleşen üretimler ve aynı arazi için üst üste iki yıl yapılan başvurular destek dışı kalacak.

Proje bütçesinin en fazla %75’i devlet tarafından karşılanacak. Diğer kamu kuruluşlarından benzer konuda hibe alan projeler bu destekten yararlanamayacaklar.

Haksız Ödemelere Karşı Sıkı Gözetim

Sistemin suistimal edilmesini önlemek amacıyla denetimler sıkılaştırılacak. Haksız şekilde destekten yararlandığı tespit edilen üreticiler, aldıkları ödemeleri faiziyle birlikte iade etmek zorunda kalacak ve 5 yıl boyunca hiçbir tarımsal destek programından faydalanamayacak.