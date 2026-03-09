Tecrübeli teknik direktör Engin Fırat, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye’de ve yurt dışında birçok takımda görev yapan Fırat, son olarak Lübnan Premier Lig ekiplerinden Nejmeh’i çalıştırıyordu. Deneyimli teknik adamın, dün Lübnan’dan İstanbul’a döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fırat’ın cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Antalya’ya götürülecek. Deneyimli teknik adamın naaşı, yarın Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi’nde, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Engin Fırat’ın antrenörlük kariyeri 2002 yılında Fenerbahçe’de Werner Lorant’ın yardımcısı olarak başladı. Sarı-lacivertli ekipteki görevinden sonra Almanya’ya giden Fırat, LR Ahlen’de yine Lorant ile birlikte çalıştı. Daha sonra Güney Kore’de Incheon United ve Türkiye’de Sivasspor gibi takımlarda teknik ekipte yer aldı.

İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde çalışan Fırat, İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı'nda da önemli roller üstlendi.

2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı'nın başında 21 maça çıktı. Engin Fırat son olarak, 8 Şubat 2026'da Lübnan'ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.