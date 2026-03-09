Yapılan açıklamada, 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin KKTC’ye konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır.

Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."