Yapılan açıklamada, 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin KKTC’ye konuşlandırıldığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır.
Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: HABER MERKEZİ