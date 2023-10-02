İzmir’de 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te birincilik alan Kırklarelilli "Hayalperest Dahiler" takımı coşkuyla karşılandı.

İzmir’de düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te birincilikle şehrine dönen "Hayalperest Dahiler" takımı coşkuyla karşıladı. "Hayalperest Dahiler" takımı önce Togg ile İstanbul Havalimanında karşıladı. Daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanından düzenlenen karşılamam törenine Kırklareli Vali Birol Ekici, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun, öğrenciler ve bando takımı karşıladı.

Karşılama töreninde konuşan Vali Ekici birincilik alan öğrencileri tebrik ederek “Biz sadece TEKNOFEST değil tüm yarışmalarda dereceler elde etmek istiyoruz. Eğitimde ve sporda şehrimiz yükseliş içindedir. Tekvando, judo, karate ve tenis branşlarında 2022, 2023 yıllarında Türkiye şampiyonluklarımız var. Masa tenisinde dünya üçüncülüğümüz var. Sporcularımızla şehir olarak hepimiz gurur duyuyoruz” dedi.

Takım "Enerji Verimliliğine Teknolojik Çözümler" temalı yarışmada "Su İsrafı Kontrol Sistemi" Projesi ile birincilik aldı.

Öğrencilerden Emirhan Vatansever, gelecek yıl düzenlenecek TEKNOFEST’e de katılacaklarını belirterek gelecek nesillere örnek olduklarını ifade etti.