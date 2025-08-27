Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2025 çerçevesinde düzenlenen ’Savaşan İHA Yarışması’ başladı.

Gökçeada ilçesinde 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2025 çerçevesinde Gökçeada Havalimanı’nda ’Savaşan İHA Yarışması’ başladı. Çanakkale’de ilk kez düzenlenen yarışmanın ilk gününde yarışmacılar teknik kontrollerini yaptı. ’Sabit Kanat’ kategorisinde düzenlenen ’Savaşan İHA’ ve ’Kamikaze İHA’ yarışmaları için yarışmacılar teknik detaylar konularında bilgilendirildi. Test uçuşlarının ardından yarışma başlayacak.

"Çok güzel bir atmosfer var"

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, TEKNOFEST 2025 yılı Savaşan İHA Yarışması’nın Gökçeada Havalimanı’nda düzenlendiğini belirterek, "27 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz bu yarışmamızda 40 finalist takımımız yer almakta. Yarışmamızın bugün ilk günü, teknik kontrollerini gerçekleştireceğiz. İlk gün ve yarın öğlene kadar teknik kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra yarından itibaren ilk müsabaka süreçleriyle takımlarımız kendi tasarlamış oldukları İHA’larla ve yazılımlarıyla yarışıyor olacaklar. Çok güzel bir atmosfer var. Tüm ekiplerimizle tarihi ve eşsiz güzellikleri olan Gökçeada’dayız. Burada bizler için çok güzel bir ev sahipliği var. Güzel bir 12 gün geçireceğimizi düşünüyoruz. İlk başta Savaşan İHA Yarışması ile başlayacağız. Ardından Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması’yla da devam ediyor olacağız" dedi.