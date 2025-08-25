Etkinlikte gökyüzü tutkunları unutulmaz anlar yaşarken, Karacabey’in bilim ve kültür turizminde yeni bir cazibe merkezi olabileceğini gösterdi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Gökyüzünün büyüsünü hep birlikte paylaştık. Fark oluşturmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan vatandaşlarımıza ve özveriyle çalışan personelime çok teşekkür ediyorum" dedi.



Etkinlik boyunca gökyüzü ve evrenle ilgili merak edilen konular, alanında uzman bilim insanları tarafından anlatıldı. Bu kapsamda Prof. Dr. Ahmet Talat Saygaç, Doç. Dr. Tolga Güver, Prof. Dr. Faruk Soyduğan, Doç. Dr. Ahmet Dervişoğlu, Prof. Dr. Memduh Sami Taner ve Prof. Dr. Erol Kam katılımcılarla buluşarak bilimsel bilgilerini paylaştılar. Akademik söyleşilerde uzayın gizemleri, yıldızlar, gök cisimlerinin hareketleri ve meteor yağmurlarının oluşum süreçleri gibi konular ele alındı. Ayrıca çocuklara ve gençlere yönelik atölye çalışmaları da büyük ilgi gördü. Çocuklar ve gençler bu gökyüzü şöleninde heyecan dolu anlar yaşadı.



Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bilim ve sanatın doğa ile iç içe geçtiği bu özel festivalde, gökyüzünün büyüleyici atmosferini hep birlikte yaşamanın mutluluğunu duyduk. Üç gün boyunca hem akademisyenlerimizin değerli ve ufuk açıcı katkılarıyla gökyüzüne dair yeni bilgiler edindik hem de vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle etkinliklerimiz coşkulu bir havada geçti. Katılımları, merakları ve enerjileriyle bu festivali anlamlı kılan tüm vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca programın her aşamasında büyük bir özveri ve gayretle görev yapan belediye personelimizin emeklerini de özellikle takdir ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla Karacabey’de bilimin, sanatın ve doğanın bir araya geldiği unutulmaz bir etkinliğe imza atmış olduk" diye konuştu.



Öte yandan doğanın güzellikleri içinde gerçekleşen bu özel etkinlik, Karacabey’in yalnızca tarım ve turizmde değil, aynı zamanda bilim ve kültür etkinliklerinde de bir çekim merkezi olabileceğini gösterdi. Katılımcılar hem evrenin derinliklerine dair bilgilerle donandı hem de meteor yağmuru manzarasının keyfini çıkardı.