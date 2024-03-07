Sosyal medya araştırmacısı Ümit Sanlav, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve esnek çalışma düzenlemelerinin dünyada ve Türkiye’de dijital sektörde kadın girişimcilerin sayısının giderek artmasına neden olduğunu söyledi. Sanlav yapay zekânın tehdit değil, fırsat olabileceğinin altını çizerek “Teknolojiye eli değen kadın kazançlı çıkacak “ dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü, Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav Teknoloji alanında çalışan kadın girişimci ve kadın işgücünün tehdit ve fırsatlarına değindi. Amerikan Çalışma bakanlığının 2012’de hazırladığı raporda yer alan bugün öğrenim gören çocukların yüzde 65’i henüz var olmayan mesleklerde çalışacak bilgisi yer almıştı. Yine o bilgide bahsedilen çocukların kadın girişimci olarak sektörde varlıklarını hissettirdikleri günlerin yaşandığını ifade eden Ümit Sanlav, “Türkiye’de henüz istenen seviyede değilse de dijital sektörde kadın girişimcilerin sayısı giderek artıyor” dedi.

“Teknoloji sektöründeki kadın çalışanların oranı yüzde 31’den 2023 sonunda yüzde 35’e yükseldi”

Sanlav açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 49 bin mikro ve küçük işletmeye, kadın istihdamı için sağladığı 14 milyar lira destek; İŞKUR verilerine göre sanayide çalışan kadın mühendis sayısının yüzde 5’lerden yüzde 38’lere yükselmiş olması bu konuda ümitlerimizi artıran unsurlar. Zira Financial Times’ta yer alan habere göre, ABD’de teknoloji sektöründeki kadın çalışanların oranı 2019’da yüzde 31’den 2023 sonunda yüzde 35’e yükseldi.”

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve esnek çalışma düzenlemeleri

Avrupa Birliği ülkeleri genelinde ise bilgisayar programlama ve ilgili hizmetlerde çalışan kadınların oranı salgın öncesindeki yüzde 23’ten 2023 sonunda yüzde 25,2’ye yükseldi.

Sanlav, “Bu yükselişlerin, Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada; devlet politikaları, finansal teşvikler, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve esnek çalışma düzenlemelerinin sonucu olduğu aşikâr. Örneğin Facebook, uzaktan iş tekliflerini kabul eden kadın adayların sayısının, erkeklerden daha yüksek olduğunu açıkladı” dedi.

Teknoloji devleri aynı zamanda iş gücündeki cinsiyet eşitsizliğini de iyileştiriyor. Google’ın 2018’de yüzde 20,8 olan kadın personelin, 2023’teki yüzdesi 25,3. Genel olarak teknoloji sektöründeki kadın temsili, aynı dönemde yüzde 30,9’dan yüzde 34,1’e yükseldi.

Her ne kadar bilişim sektöründe istihdamda erkekler hâlâ açık ara hakimse de kadınlar bu arayı hızla kapatıyor. Mesela ABD’de geleneksel olarak erkek egemen olan siber tehdit tespiti ve testi gibi alanlarda, artık daha fazla kadın rol alıyor.

Yapay zekâ tehdit mi, fırsat mı

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023’te yayınladığı Mesleklerin Geleceği Raporu’na göre; 2027’ye kadar çalışanların yeteneklerinin yüzde 44’ünün doğası değişecek. Bu değişimden de en çok kadınların etkileneceğini vurgulayan Sanlav, “Özellikle finansa erişim ve finansal teknolojiler alanlarında zorluklar yaşayan kadınların şu anda yapmış oldukları pek çok iş yakın zamanda yapay zekâ tarafından yapılacak ve kadınların işsizlik oranlarını artacak. Bu süreçten kârlı çıkacak olan kadınlar ise Web 3’ün merkeziyetsiz yapısını fırsata çevirebilen kadınlar olacaklar. Özellikle finansal teknolojiler; kripto, NFT, bulut bilişim ve dijital cüzdan gibi konularda çalışan kadın girişimcilerin kazançlı çıkacağı bir geleceğin kapısındayız” açıklamasını yaptı.