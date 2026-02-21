Olay, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baygın olduğu tespit edilen şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Baygın şahıs, yapılan müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.