

Yarın yapılacak kongrede adaylığını açıklayan yapan Birol Atay, Değerli Üyemiz; Atatürkçü Düşünce Derneği çok kıymetli ve dava için kutsal bir kurum olup, kendi siyasi ikballeri doğrultusunda siyasi amaçlı kullanılan arka bahçe değildir. 4 yıl yönetim kurulu üyeliği, 7 yıl da yönetim kurulu başkanlığı yaptığım ADD Şubemizde yönetici arkadaşlarımızla birlikte, ADD’nin partiler üstü bir kurum olduğunu anlatıp başarılı hizmetler yaptık. Atatürk’ü, Atatürkçülüğü anlayan ve her alanda uygulamalarını benimseyenlerin bir araya getirilmesi yolunda çalışmalar yapmak olan Derneğimiz İlkesini devam ettirmek için yarın yapılacak olan genel kurulda Başkan Adayı olmaya karar verdim. Siz değerli üyelerimizden şahsıma ve çalışma arkadaşlarımıza destek olmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: BÜLTEN