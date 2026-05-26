Dün gece merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi’nde meydana gelen kazada, motosikletinin kontrolünü kaybederek refüje çarpan 39 yaşındaki Ertuğ Toker, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kuryelik yaptığı öğrenilen Toker’in ölümüyle ilgili polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazanın yaşandığı noktadaki vatandaşlar, büyük bir gürültü duyduklarını, ardından motosiklet sürücüsünü yerde hareketsiz halde gördüklerini söyledi.



Kardeşini de motosiklet kazasında kaybetmişti

Öte yandan, Teksas Derneği’nin eski başkanlarından Ertuğ Toker’in, 4 yıl önce kardeşi Ertan Toker’i de motosiklet kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Kasım 2022’de Nilüfer ilçesi İzmir yolunda meydana gelen kazada, motosikletinin kontrolünü kaybeden 29 yaşındaki Ertan Toker, bariyerlere sıkışarak yaşamını yitirmişti. Ertan Toker'in kazadan önce motosikletini kullanırken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Teksas yönetimi ise "Tribünlerimizden ve eski dernek başkanlarımızdan Ertuğ Toker vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Muradiye Camii’nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.