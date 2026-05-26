Hatay merkezli Adana, Osmaniye ve Mersin’de 35 şubesi bulunan bir firma, baklavacılar ve müşterileri arasında sıkça tartışma konusu olan baklava kutusu darası alma tartışmasında bu Kurban Bayramı’nda da sürüyor. Firma, şubelerine ‘Ödemelerinizi kutuya değil baklavaya yapmaktasınız’ yazan uyarıcı afiş astı. Bir kilogramlık baklava kutusunun 100 gram geldiği baklava satışında firma, kutu darası alarak satış yapıyor. Bin TL’lik baklava alan müşterinin sadece kutuya 150 TL verdiğini ifade eden firma bölge sorumlusu Serkan Yücel, ‘İnsanlarımız kutuya değil baklavaya ücret ödesin’ sözleriyle Kurban Bayramı öncesi insanları uyardı.

"İnsanlarımız kutuya değil, tamamen baklavaya ücret ödesin ve baklava alırken kesinlikle baklavanın kutusunun darasını alıp almadığını kontrol edelim"

Firmanın bölge sorumlusu Serkan Yücel, baklava kutusunun ağırlığının 100 ile 150 gram ağırlığında geldiğini ifade ederek "Hatay merkezli; Adana, Osmaniye ve Mersin’de olmak üzere toplam 35 şubesi olan bir işletmeyiz. Müşteri memnuniyetini sağlamak adına biz ürünlerimiz tamamen günlük ve tazedir. Üretimlerimiz tamamen günlük yapıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak adına baklava kutularında kutu darası bizim için çok önemlidir. Baklava kutu darası ortalama 100 ila 150 gram arasında geliyor ve normalde kilo oranı pahalı ürünlerde yüksek rakama ulaşan bir sorundur. Biz de bunu tamamen ortadan kaldırmak, müşteri memnuniyeti açısından doğruluk ve dürüstlük adına kutu darasını alıyoruz.

Müşterimiz geldiğinde tamamen istemiş olduğu ürüne göre kutusunu hassas terazide tartıp sıfırlıyoruz, almış olduğu ürünü tamamen kilo olarak veriyoruz. Ve kutunun darasını düşmüş oluyoruz. Boş baklava kutusu ortalama 100 ila 150 gram arası geliyor. Özellikle bin TL’lik bir baklavada ortalama 150 TL sadece kutu için ücret ödemiş olursunuz. Biz de tabii bunun önüne geçebilmek, müşteri memnuniyeti ve doğruluk adına bunu tamamen ortadan kaldırıp kutu darasını alıyoruz. Bayram öncesi özellikle insanlarımıza kutu darasının alındığı işletmeleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. İnsanlarımız kutuya değil, tamamen baklavaya ücret ödesin. Baklava alırken kesinlikle baklavanın kutusunun darasını alıp almadığını kontrol edelim. Alınmayan yerlerden tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı.