tv100 canlı yayınına katılan Prof. Dr. Kırık, Android cihazlarda aktif olan deprem uyarı sistemini anlattı. Bu sistemin çalışması için konum bilgilerinin açık olması gerektiğini belirten Kırık, telefonların içinde yer alan ivme ölçerlerin, titreşim algılandığında bu verileri Google merkezine ilettiğini ifade etti.

Depremi saniyeler öncesinden haber verebilen sistemin, 4.5 ve üzeri büyüklükteki sarsıntılarda otomatik bildirim gönderdiğini dile getiren Kırık, Google’ın hem telefonlardan gelen bu verileri hem de rasathanelerden toplanan bilgileri değerlendirerek erken uyarı sistemini devreye soktuğunu belirtti.

İstanbulluların artçı sarsıntılar nedeniyle endişe yaşadığı günlerde, bu tür teknolojilerin sağladığı erken bilgilendirme hayat kurtarıcı önem taşıyor.